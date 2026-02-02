Размер шрифта
Эпштейн считал, что российский рубль должен сместить доллар

Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн считал, что следующей мировой валютой должен стать российский рубль. Об этом говорится в новых документах по его делу, опубликованных министерством юстиции США.

«Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань», — сказано в электронном письме финансиста на имя бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовал минюст США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна Трамп упоминается 3 тысячи раз, в том числе и в деле об изнасиловании девочки.
 
