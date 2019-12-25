Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».
По данным на 23.53 (мск), во Внуково пять рейсов задержано и один отменен. В свою очередь, в Домодедово задержано два рейса и восемь — отменено.
В Шереметьево задержано пять рейсов.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дело о крушении Boeing в аэропорту Казани в 2013 году с 50 погибшими направили в суд
— В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
— Контрабандную партию метадона на 5,8 млрд рублей изъяли в московском аэропорту