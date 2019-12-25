Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».

По данным на 23.53 (мск), во Внуково пять рейсов задержано и один отменен. В свою очередь, в Домодедово задержано два рейса и восемь — отменено.

В Шереметьево задержано пять рейсов.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

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