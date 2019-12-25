Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

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Николай Савченко Николай Савченко
Николай Савченко
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, соответствующее решение было принято несколько дней назад.

Уточняется, что также от должностей были освобождены несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе прокурор Омской области Анастас Спиридонов и начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов.

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Источник: отставка главы УВД на московском метрополитене связана с выслугой лет

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене