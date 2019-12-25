Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Канады
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Около западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 183 км километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди.
Отмечается, что очаг залегал на глубине одного километра.
Данные о жертвах и возможных разрушениях отсутствуют.
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