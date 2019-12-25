Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Валерия Орноева.

«Двое погибших. Граждане Узбекистана», — заявил Орноев.

До этого сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что пять человек госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении. В тяжелом состоянии находится один из госпитализированных, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

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