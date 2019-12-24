В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
close
В Басманном районе Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.
Как отмечается, тело с признаками насильственной смерти нашли утром 24 декабря возле жилых домов. На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны.
По подозрению в убийстве задержан брат женщины. Ему грозит наказание по статье УК России «Убийство».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тело убитой женщины нашли в Ступине
— Тело в сумку: за что отрубили голову одинцовскому ювелиру