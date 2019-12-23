Какая погода ждет россиян перед Новым годом, рассказали синоптики

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян за неделю до Нового года. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в азиатской части страны в первой половине недели установится холодная погода, а в центральной части наоборот — тепло.

Так температура воздуха составит -20°С днем в центре и на юге Красноярского края, а также в Иркутской области. Кроме того, метели и снег ожидаются в центре и на юге Красноярского края, в Иркутской области. Морозы также будут наблюдаться на юге Украла, на Дальнем Востоке.

В Приморском крае установится температурный режим в -9°С — - 13 °С.

В Москве воздух прогреется до +8°С, похолодание ожидается в середине недели, в среду, 25 декабря. Температура воздуха в этот день составит от 0°С до +5°С.

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