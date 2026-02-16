В Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за метели

В Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повысили с желтого до оранжевого из-за сильного снегопада. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, до 21:00 мск в Подмосковье действует оранжевый уровень опасности. Он связан с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, порывами ветра до 15 м/с, гололедицей и снежными заносами. Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В понедельник, 16 февраля, с 09:00 мск в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре уточняли, что снегопад завершится только предстоящей ночью. Пик осадков ожидается с 12:00 до 15:00 мск — за это время прирост снежного покрова может составить до 5 см, после чего интенсивность осадков начнет снижаться.

По словам синоптиков, мощные осадки принес циклон, пришедший в Центральную Россию с юго-запада.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что после небольшой оттепели в Москву придет резкое похолодание.

По словам руководителя отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка, нынешняя зима в Москве была не особенно холодной.

Ранее Москве предсказали рост числа сильных снегопадов в ближайшие десятилетия.