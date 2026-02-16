Солист «Иванушек» захотел стать отцом во второй раз

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко признался в беседе с kp.ru, что хочет завести второго ребенка.

Туриченко призвал влюбленных, мечтающих стать родителями, не бояться и заводить детей.

«Знаю, что многие откладывают это событие, ждут подходящего момента, наверное, отчасти мы тоже ждали, готовились, но после того, как это произошло со мной впервые, могу сказать одно — я очень хочу это повторить и не один раз! Обязательно пойдем за доченькой!» — поделился артист.

В феврале у Туриченко родился сын. Артист впервые стал отцом в 43 года. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы.

Солист «Иванушек International» отметил, что пока не менял подгузники малышу. После выписки артист намерен ухаживать за ребенком наравне с женой. Он посмотрел множество видеокурсов о родительстве, а также пообщался с более опытными друзьями. Певец уверил, что не боится и готов ко всем хлопотам.

«Ну и в целом у меня есть опыт, потому что я был одним из воспитателей своего племянника и умею все это делать. Я не боюсь бессонных ночей, потому что в принципе моя работа постоянно подразумевает какие-то переезды, нестабильный сон», — рассказал музыкант.

Ранее солист «Иванушек» начал ремонт в квартире.