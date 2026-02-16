Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Солист «Иванушек» захотел стать отцом во второй раз

Солист «Иванушек» Туриченко признался, что хочет дочь
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко признался в беседе с kp.ru, что хочет завести второго ребенка.

Туриченко призвал влюбленных, мечтающих стать родителями, не бояться и заводить детей.

«Знаю, что многие откладывают это событие, ждут подходящего момента, наверное, отчасти мы тоже ждали, готовились, но после того, как это произошло со мной впервые, могу сказать одно — я очень хочу это повторить и не один раз! Обязательно пойдем за доченькой!» — поделился артист.

В феврале у Туриченко родился сын. Артист впервые стал отцом в 43 года. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы.

Солист «Иванушек International» отметил, что пока не менял подгузники малышу. После выписки артист намерен ухаживать за ребенком наравне с женой. Он посмотрел множество видеокурсов о родительстве, а также пообщался с более опытными друзьями. Певец уверил, что не боится и готов ко всем хлопотам.

«Ну и в целом у меня есть опыт, потому что я был одним из воспитателей своего племянника и умею все это делать. Я не боюсь бессонных ночей, потому что в принципе моя работа постоянно подразумевает какие-то переезды, нестабильный сон», — рассказал музыкант.

Ранее солист «Иванушек» начал ремонт в квартире.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!