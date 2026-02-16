Украинский адвокат Костыра сообщил, что его избили за расследование о работе ТЦК

Украинский телеведущий и адвокат Сергей Костыра сообщил, что на него было совершено покушение из-за расследований преступлений ТЦК (аналог военкомата). Его слова приводит «Время UA».

По его словам, нападавших было трое. Его избили, в результате чего у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Мужчина уже не в первый раз становится жертвой сотрудников ТЦК. В киевском военкомате его избили, когда тот защищал своего клиента. Адвокат подал заявление на нападавших, однако дело шло медленно.

Сотрудники ТЦК стали посылать Костыре новые угрозы, тот приобщил их к материалам уголовного производства. После этого и произошло второе нападение.

До этого сообщалось, что в Киеве мужчина, спасаясь от сотрудников ТЦК, провалился под лед. Инцидент произошел на Днепровской набережной украинской столицы. Беглеца достали из воды и задержали.

11 февраля сообщалось, что в Одессе мужчина спасся от сотрудников ТЦК на дереве.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще жаловаться на работу ТЦК.