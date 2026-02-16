Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Российский горнолыжник не смог доехать до финиша в слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Ефимов сошел с дистанции в слаломе на Олимпиаде
Christian Hartmann/Reuters

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог доехать до финиша в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен пропустил одни из ворот и вынужден был сойти с дистанции из-за сложных погодных условий на трассе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Для попадания во вторую попытку горнолыжникам необходимо войти в топ-30 по итогам первого заезда. Помимо Ефимова, финишную черту не пересекли еще 23 спортсмена, включая олимпийского чемпиона 2026 года в гигантском слаломе бразильца Лукаса Пинейро Бротена.

После первой попытки лидером соревнований является норвежец Атле Ли Макграт. Второе место занимает швейцарец Лоик Мейар с отставанием 0,50 секунды, третью позицию удерживает австриец Фабио Гштрайн (+0,94).

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее шорт-трекистка Алена Крылова упала за три круга до финиша и не прошла в финал на ОИ.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!