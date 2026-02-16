Российский горнолыжник не смог доехать до финиша в слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Ефимов сошел с дистанции в слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог доехать до финиша в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен пропустил одни из ворот и вынужден был сойти с дистанции из-за сложных погодных условий на трассе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Для попадания во вторую попытку горнолыжникам необходимо войти в топ-30 по итогам первого заезда. Помимо Ефимова, финишную черту не пересекли еще 23 спортсмена, включая олимпийского чемпиона 2026 года в гигантском слаломе бразильца Лукаса Пинейро Бротена.

После первой попытки лидером соревнований является норвежец Атле Ли Макграт. Второе место занимает швейцарец Лоик Мейар с отставанием 0,50 секунды, третью позицию удерживает австриец Фабио Гштрайн (+0,94).

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

