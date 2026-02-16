В Италии три горнолыжника не выжили при сходе лавины

La Repubblica: в Италии три французских горнолыжника не выжили при сходе лавины

Три французских горнолыжника в возрасте от 29 до 35 лет не выжили в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Курмайёре (область Валле-д'Аоста) на северо-западе Италии. Об этом пишет La Repubblica.

Как уточняет газета, лавина сошла в зоне, где ранее была опасность их схода — три балла по пятибалльной шкале на высоте до 2,4 тыс. м и четыре балла на больших высотах.

В спасательной операции участвовали специалисты горноспасательной службы, кинологические группы, а также два вертолета. Лыжники находились под полутораметровым слоем снега. Врачи не смогли их спасти.

До этого в Австрии восемь человек не выжили в Альпах из-за схода трех лавин. Газета Der Blick сообщает, что это произошло в субботу, 17 января, во время походов на лыжах вне трасс. Туристы были гражданами Чехии и Австрии.

В горноспасательной службе страны назвали лавинную ситуацию критической: старый и новый слои снега плохо скреплены, что приводит к их многократным сходам со склонов гор. Более 200 волонтеров и спасателей участвовали в поисковых операциях и доставке пострадавших вертолетами в больницы.

Ранее испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.