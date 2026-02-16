Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Италии три горнолыжника не выжили при сходе лавины

La Repubblica: в Италии три французских горнолыжника не выжили при сходе лавины
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Три французских горнолыжника в возрасте от 29 до 35 лет не выжили в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Курмайёре (область Валле-д'Аоста) на северо-западе Италии. Об этом пишет La Repubblica.

Как уточняет газета, лавина сошла в зоне, где ранее была опасность их схода — три балла по пятибалльной шкале на высоте до 2,4 тыс. м и четыре балла на больших высотах.

В спасательной операции участвовали специалисты горноспасательной службы, кинологические группы, а также два вертолета. Лыжники находились под полутораметровым слоем снега. Врачи не смогли их спасти.

До этого в Австрии восемь человек не выжили в Альпах из-за схода трех лавин. Газета Der Blick сообщает, что это произошло в субботу, 17 января, во время походов на лыжах вне трасс. Туристы были гражданами Чехии и Австрии.

В горноспасательной службе страны назвали лавинную ситуацию критической: старый и новый слои снега плохо скреплены, что приводит к их многократным сходам со склонов гор. Более 200 волонтеров и спасателей участвовали в поисковых операциях и доставке пострадавших вертолетами в больницы.

Ранее испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!