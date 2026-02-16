Размер шрифта
Зеленский ожидает от России новых ударов по Украине

Зеленский: разведка сообщила о подготовке РФ массированного удара по Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия готовится нанести новые удары по украинской инфраструктуре.

«Поручил командующему Военно-воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножке, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укренерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — написал украинский лидер.

15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях.

Позднее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по подстанции «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающей за прием энергии с атомных электростанций (АЭС) на западе Украины.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.
 
