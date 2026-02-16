Размер шрифта
С театра Кадышевой требуют через суд более 2 млн рублей

На театр певицы Надежды Кадышевой подали иск в суд на 2,1 млн рублей
Григорий Сысоев/РИА Новости

На театр певицы Надежды Кадышевой подали иск в суд на сумму 2,1 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что причиной стало неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Согласно сервису Rusprofile, иск подал представитель ИП Обушенков М.А, зарегистрированного в Элисте, 3 февраля 2026 года. С театра «Золотое кольцо» требуют 2 млн 171 тысячу рублей. Подробности спора не раскрываются. 9 февраля иск оставили без движения из-за нарушений и дали время на исправления до 10 марта.

Также за театром Кадышевой с ноября прошлого года числится долг перед налоговой. Организация должна выплатить ФНС 2,1 млн рублей.

В ноябре на театр артистки подал в суд и «Ледовый дворец». Сумма иска – 1,8 млн рублей. Предположительно, причиной послужил концерт Кадышевой, прошедший на территории площадки в июле 2025 года.

Театром Надежды Кадышевой руководит ее муж Александр Костюк, а сын артистки Григорий является учредителем. Ему принадлежит больший процент акций, в то время как сама певица владеет лишь 30 процентами.

Ранее певица Татьяна Куртукова упрекнула Надежду Кадышеву в пении под фонограмму.
 
