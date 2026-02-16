Названы два опасных побочных эффекта популярного обезболивающего

Ибупрофен особенно опасен для людей старше 65 лет, беременных, а также тех, у кого есть аллергия на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Об этом предупреждает Национальная служба здравоохранения Великобритании. Рекомендации экспертов приводит The Mirror.

НПВП — это группа лекарств, которые снимают боль и воспаление, но могут раздражать слизистую желудка. Ибупрофен повышает риск язвы, потому что ослабляет естественную защиту слизистой и стимулирует выработку желудочной кислоты. По этой причине уязвимой группе — пожилым пациентам — при длительном приеме ибупрофена врачи часто назначают дополнительно препараты для защиты желудка.

Препарат также нежелателен при заболеваниях сердца, почек или печени, неконтролируемом давлении, астме, болезнях кишечника и ветрянке. Лекарство также нужно с осторожностью принимать при аллергии на другие НПВП, такие как напроксен и аспирин.

Это тип реакции встречается у некоторых пациентов и может проявляться по-разному. У одних возникают насморк, чихание и слезотечение, у других — хрипы и приступы удушья. Кожные реакции — сыпь, покраснение, зуд или крапивница, также распространены. В редких случаях возможны серьезные аллергические реакции, вплоть до отека Квинке.

Из-за риска таких проявлений врачи нередко рекомендуют пациентам, которым назначают ибупрофен, принимать дополнительное средство для предотвращения аллергических реакций. Это позволяет снизить вероятность осложнений.

