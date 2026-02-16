Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

Названы два опасных побочных эффекта популярного обезболивающего

The Mirror: ибупрофен может спровоцировать сыпь и язву желудка
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Ибупрофен особенно опасен для людей старше 65 лет, беременных, а также тех, у кого есть аллергия на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Об этом предупреждает Национальная служба здравоохранения Великобритании. Рекомендации экспертов приводит The Mirror.

НПВП — это группа лекарств, которые снимают боль и воспаление, но могут раздражать слизистую желудка. Ибупрофен повышает риск язвы, потому что ослабляет естественную защиту слизистой и стимулирует выработку желудочной кислоты. По этой причине уязвимой группе — пожилым пациентам — при длительном приеме ибупрофена врачи часто назначают дополнительно препараты для защиты желудка.

Препарат также нежелателен при заболеваниях сердца, почек или печени, неконтролируемом давлении, астме, болезнях кишечника и ветрянке. Лекарство также нужно с осторожностью принимать при аллергии на другие НПВП, такие как напроксен и аспирин.

Это тип реакции встречается у некоторых пациентов и может проявляться по-разному. У одних возникают насморк, чихание и слезотечение, у других — хрипы и приступы удушья. Кожные реакции — сыпь, покраснение, зуд или крапивница, также распространены. В редких случаях возможны серьезные аллергические реакции, вплоть до отека Квинке.

Из-за риска таких проявлений врачи нередко рекомендуют пациентам, которым назначают ибупрофен, принимать дополнительное средство для предотвращения аллергических реакций. Это позволяет снизить вероятность осложнений.

Ранее был развеян популярный миф о побочных эффектах статинов.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!