Орбан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине, которой мог бы стать Будапешт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает The Guardian.

Орбан отметил, что Венгрия «по-прежнему готова» предоставить площадку для мирного саммита, «если это будет возможно». Также Орбан подчеркнул особую роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

«Если бы президентом Соединенных Штатов был Дональд Трамп, военные действия бы не начались. И если бы он сейчас не был президентом, у нас бы не было ни единого шанса закончить все мирным путем», — сказал венгерский премьер.

В августе 2025 года венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что Венгрия готова провести саммит Россия — США — Украина и гарантировать безопасность всем его участникам. Также в октябре 2025 года Сийярто утверждал, что Венгрия готова продолжать предлагать Будапешт для диалога России и Запада.

Кроме того, в октябре в венгерской столице планировалось провести встречу президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, однако она так и не состоялась. В январе Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на ней планируется обсудить территориальный вопрос.

Ранее Рубио заявил, что Трамп хотел бы посетить Будапешт.