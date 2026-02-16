Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в Минске представителям Франции «месседж» от российского президента Владимира Путина. Его слова передает ТАСС.

В последнее время президент Франции Эммануэль Макрон «или еще кто-то на закате своей карьеры» решили возобновить контакты с Россией, заявил Лукашенко, добавив, что участвовал в этом процессе.

«Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте», — сказал он.

На прошлой неделе французский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен создать прямой канал связи с Россией, который будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

По его словам, на кону стоят «собственные европейские интересы», и речь идет о «будущем стратегической стабильности на континенте».

Ранее Макгрегор заявил, что Макрон может приехать в Москву на переговоры из-за неудач Украины.