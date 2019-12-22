Бастрыкин взял под контроль потасовку в Мурманской области с участием полицейских

Официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко уведомила, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела о потасовке в Апатитах в Мурманской области, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по данному инциденту уже назначена процессуальная проверка.

Кроме того, следствие ведет расследование уголовных дел.

Как известно, в пятницу, 20 декабря, возле местного Дворца культуры несовершеннолетние и полицейские стали участниками потасовки.

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