Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

В Конго был найден черный ящик грузового самолета Ан-72, который разбился на востоке республики. Об этом сообщает Actualite со ссылкой на пресс-службу правительства.

Выяснилось, что поисковые отряды нашли черные ящики в провинции Санкуру в центре страны.

Самолет летел из Гомы в столицу страны Киншасу. По предварительным данным, на борту находились восемь человек: четыре члена экипажа воздушного судна, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента республики Феликса Чисекеди. Позднее Посольство России сообщило, что двое россиян были на борту грузового самолета Ан-72.

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