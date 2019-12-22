СПЧ запросил проверку причин задержания журналистов после стрельбы на Лубянке

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила, чтобы Генпрокуратура и СК расследовали причины задержания журналистов, работавших над материалами о стрельбе у Лубянки в Москве. Об этом говорится на сайте совета.

В СПЧ подчеркнули, что против представителей СМИ недопустимо применять силу и нецензурную лексику.

«Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона», — отметили в СПЧ.

Также в совете назвали задержания журналистов необоснованными и попросили провести проверку на предмет препятствования профессиональной деятельности журналистов.

В четверг, 19 декабря, мужчина открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По последним данным, жертвами инцидента стали два человека, не считая стрелка. По факту преступления СК России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

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