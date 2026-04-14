На Атлантическое побережье Франции выбросило несколько десятков тысяч птиц

На побережье Атлантического океана во Франции выбросило 45 тысяч птиц тупиков

В течение трех месяцев на Атлантическое побережье Франции выбросило свыше 45 тысяч птиц тупиков (Fratercula arctica). Об этом, ссылаясь на данные Лиги защиты птиц (LPO), сообщает радиостанция Ici.

Всего с 19 декабря по 17 марта было обнаружено 45 014 выброшенных на берег атлантических тупиков. Значительная часть из них не выжила. По имеющимся сведениям, тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на побережье Атлантического океана.

По словам главы подразделения LPO, которое отвечает за птиц и морских млекопитающих, Камиля Робера, массовые случаи выбрасывания тупиков на берег во Франции являются редкими. В последний раз подобное произошло в 2014 году, когда не смогли выжить примерно 50 тысяч таких птиц. Он пояснил, что этой зимой в выбрасывании птиц на берег значительную роль сыграли сильные штормы.

В природоохранной организации Sea Shepherd подчеркнули, что на одну найденную на берегу птицу, может приходиться до 10 птиц, не выживших по различным причинам в море.

