Дмитриев предупредил об опасности плана МЭА по снижению потребления нефти

План Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению потребления нефти, состоящий из 10 пунктов, может привести к локдауну. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Так начинаются энергетические локдауны», — написал он.

План МЭА состоит из 10 пунктов, среди которых есть рекомендации снижать скорость на шоссе как минимум на 10 километров в час, не пользоваться автомобилем по воскресеньям в крупных городах, а также отказываться от деловых поездок при наличии альтернатив.

14 апреля Дмитриев прокомментировал слова руководителя Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля, сказавшего, что цены на нефть пока не отражают серьезности беспрецедентного кризиса поставок, вызванного войной с Ираном, но вскоре это произойдет. По мнению главы РФПИ, цены на нефть скоро достигнут уровня $150 за баррель и даже превысят его.

В начале апреля Дмитриев заявил, что в Европейском союзе есть пять стран, которые наиболее уязвимы к энергетическому шоку на фоне перебоев с поставками энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, высокая зависимость от импорта газа наблюдается в Германии и Италии. Кроме того, Дмитриев выделил Польшу и Бельгию. Румыния, по его словам, уязвима в связи с зависимостью от региональных поставок.

