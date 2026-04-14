Ученые подсчитали численность бурых медведей на Камчатке

В настоящее время на Камчатке насчитывается около 25 тысяч бурых медведей. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

По его словам, в последние 15-20 лет популяция медведей в регионе постепенно увеличивалась. Эксперт отметил, что численность хищников в первую очередь зависит от природных факторов: обилия и доступности кормовой базы. На динамику также могут влиять заболевания.

Гордиенко добавил, что в отдельные годы фиксировались локальные снижения численности — например, в 2019 и 2024 годах, когда из-за нехватки кормов наблюдалось временное сокращение популяции.

В марте директор благотворительного фонда сохранения экосистем Сибири и Дальнего Востока (БФ «ФЭДС») Виктор Никифоров заявил, что количество нелегально продаваемых шкур краснокнижных белых медведей не уменьшилось за последние годы, при этом цена на них снизилась в три раза.

По его словам, браконьеры обходят запрет, продавая якобы «имитацию» шкуры. Никифоров отметил, что сегодня средняя цена за медвежью шкуру составляет 410 тыс. рублей — это существенно ниже, чем в 2018 году. При этом разброс цен варьируется от 900 до 115 тысяч рублей, добавил он.

