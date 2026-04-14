Россиян предупредили о скрытой опасности осознанных снов

Осознанные сновидения не являются чем-то мистическим или сверхъестественным. Способность к ним может многое рассказать о психике человека, рассказала «Газете.Ru» нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

Как пояснила врач, сам механизм осознанного сна связан с особенностями работы мозга. Когда человек внутри сна вдруг осознает, что спит, это не случайный эффект. В этот момент активируется префронтальная кора — область мозга, отвечающая за критическое мышление, планирование и самоконтроль. Причем происходит это в фазе быстрого сна, где обычно она «отключена».

«По сути, та часть мозга, которая днем отвечает за анализ и контроль, внезапно включается ночью. И именно это делает осознанный сон важным с точки зрения понимания психики», — подчеркнула специалист.

Согласно данным исследований, у людей, регулярно сталкивающихся с осознанными снами, есть определенные нейрофизиологические особенности.

«У них передняя префронтальная кора в среднем имеет больший объем серого вещества и активнее работает не только во сне, но и в бодрствовании. Осознанный сон в этом смысле — не случайность, а отражение особенностей работы мозга», — рассказала врач.

По ее словам, такие люди обладают развитой метакогницией. Это способность наблюдать за собственными мыслями, анализировать свои реакции и задавать себе вопросы вроде «почему я сейчас тревожусь». Как правило, такие люди более рефлексивны, внимательны к своим эмоциям и внутренним состояниям.

«Однако у этой особенности есть и обратная сторона: повышенная склонность к тревожности и так называемой рефлексивной перегрузке, когда мозг устает от постоянного самонаблюдения», — добавила Пуля.

Отдельно специалист указала на связь осознанных снов с потребностью в контроле. Мозг, который даже в фазе быстрого сна продолжает «проверять реальность», часто оказывается мозгом, привыкшим к повышенной бдительности. Нередко это связано с жизненным опытом, где контроль играл важную адаптивную роль.

Также осознанные сны связаны с диссоциативными процессами. В умеренной форме это способность к воображению, глубокому погружению в мысли, творчеству. Люди с такими особенностями легче визуализируют, ярче переживают образы и чаще осознают себя во сне. Однако при усилении этих механизмов границы между реальностью и внутренним миром могут становиться менее четкими.

«Исследования показывают, что частота осознанных снов связана с выраженностью диссоциативного опыта», — отметила врач.

При этом у таких людей часто наблюдается высокая когнитивная гибкость. Их мозг легче переключается между задачами, быстрее находит нестандартные решения, активнее соединяет разные идеи. Осознанные сны в этом смысле можно рассматривать как побочный эффект креативного мышления. А когнитивная гибкость — один из главных предвестников креативности.

Тем не менее, как подчеркнула специалист, у этого явления есть и прагматичная сторона, на которую важно обращать внимание.

«Частые спонтанные осознанные сны могут указывать на нарушение структуры сна. Если такие состояния происходят регулярно и сопровождаются ощущением усталости после пробуждения, это может говорить о том, что мозг не проходит полноценные циклы восстановления», — предупредила она.

По ее словам, осознанность во сне требует больше ресурсов организма: префронтальная кора продолжает работать в тот момент, когда должна отдыхать. Поэтому, если человек осознает сны каждую ночь и при этом просыпаетесь разбитым — это сигнал, который нельзя игнорировать.

«Особенно настораживающим признаком является сочетание осознанных снов с сонным параличом — состоянием, при котором сознание уже проснулось, а тело остается обездвиженным. Это может указывать на нарушения цикла «сон — бодрствование» и требует обращения к специалисту», — подчеркнула Пуля.

В заключение специалист отметила, что осознанные сновидения сами по себе не являются патологией, но могут служить важным сигналом. Если подобные состояния сопровождаются дискомфортом, тревогой или ощущением усталости, важно не игнорировать их.

«Если вы регулярно переживаете осознанные сны, сопровождающиеся тревогой, сонным параличом или ощущением разбитости после ночи, — это повод обратиться к специалисту: неврологу, сомнологу или нейропсихологу», — заключила врач.

