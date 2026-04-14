Украинская армия нанесла удар по энергетическому объекту в южной части Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по расположенному в южной части Запорожской области энергетическому объекту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки часть оборудования была повреждена. Энергетики и оперативные службы принимают все меры для скорейшей стабилизации обстановки.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется высокая активность беспилотников противника.

11 апреля стало известно, что первый и второй микрорайоны Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции, остались без света из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

7 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Ранее дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области.

 
