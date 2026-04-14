Физик Никитин рассказал, как будут выглядеть адаптированные к Марсу люди

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Ученый Никитин: адаптированные к Марсу люди будут ростом с баскетболиста
Shutterstock/FOTODOM

Условия жизни на Марсе могут привести к тому, что его новые жители станут высокими, как профессиональные баскетболисты. Об этом ТАСС сообщил кандидат физико-математических наук и доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Владислав Никитин.

По словам Никитина, Марс является наиболее вероятным кандидатом для колонизации, однако его низкая гравитация, которая почти в три раза меньше земной, и высокий уровень радиации могут существенно изменить внешний вид «марсианцев» уже через несколько десятков поколений. В условиях меньшей силы тяжести позвоночник и конечности смогут расти более свободно, так как гравитация меньше сжимает межпозвоночные диски и суставы. Это приведет к расширению межпозвоночных дисков и удлинению костей, в результате чего средний рост марсианца может достигнуть 210-230 см — как у земного баскетболиста, отметил исследователь.

Он также предполагает, что из-за отсутствия привычной нагрузки на кости их плотность может снизиться в 2-3 раза, что сделает скелет более хрупким и полым. Сердце, не испытывающее прежней нагрузки, уменьшится в размере и будет биться реже.

Никитин добавил, что если создать на Марсе условия для жизни и искусственную атмосферу, люди смогут обойтись без скафандров. Тем не менее, на поверхности планеты будет много пыли, которая поднимется во время глобальных бурь, продолжающихся неделями. Это может привести к развитию третьего века — прозрачной мембраны для защиты глаз. Носовые ходы могут сузиться и покрыться густыми волосками-фильтрами. Вместо кашля основным рефлексом для очистки дыхательных путей станет чихание — резкий выдох через нос, который более эффективно удаляет пыль.

Ранее ученый ПНИПУ исследовал, как изменится тело человека при жизни на других планетах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
