В России дженерики массово вытесняют оригинальные лекарства из аптек

На аптечной полке оригиналы все чаще уступают место дженерикам — и это уже не точечная история, а системное перераспределение рынка. Согласно данным аналитической платформы Stock Index компании Points Health, речь не просто о росте доли дженериков в целом, а о четких сдвигах внутри конкретных терапевтических категорий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы видим не просто рост доли дженериков, а структурное изменение рынка. В ряде категорий это уже не конкуренция, а фактически смена модели потребления», — отмечает Дарья Соловьева, генеральный директор Points Health.

Самые заметные изменения происходят там, где лечение длительное, а препараты — массовые. Кардиология и гастроэнтерология — два ключевых фронта, где дженерики практически вытеснили оригинаторы (это препараты, которые воссоздали в дженериках).

Наиболее заметный сдвиг аналитики отмечают в категориях аторвастатина и омепразола. Это препараты с огромной аудиторией: их принимают годами, иногда пожизненно. Здесь фактор цены становится решающим, разница в 3–5 раз превращается не просто в аргумент, а в базовую логику выбора. Если оригинальный омепразол стоит около 500 рублей за упаковку, то дженерики можно купить по цене от 80–150 рублей.

Важна не только цена. Данные показывают, что дженерики в категориях кардиологии и ЖКТ присутствуют в 80–90% аптек, тогда как оригинальные лекарства — лишь в 40–55%. Фактически в каждой второй аптеке оригинального препарата просто нет.

«Как только препарат выходит из патентной защиты, рынок очень быстро начинает голосовать рублем. Разница в цене в 3–5 раз в массовых категориях просто не оставляет оригинальному лекарству пространства для маневра», — говорит Дарья Соловьева.

В результате оригинатор начинает проигрывать по всем метрикам сразу: его реже закупают, он дольше лежит на полке (до 8 недель и более), и он чаще отсутствует в момент спроса. Дженерики же оборачиваются за 2–4 недели, возвращая аптеке деньги в два-три раза быстрее.

Еще быстрее оригинальные препараты теряют позиции в сегменте обезболивающих и НПВС. Здесь почти нет брендовой привязанности, покупатель приходит за эффектом, а не за названием.

Ибупрофен, диклофенак, кеторолак: категории, где дженерики фактически заняли полку. Они продаются быстро, в среднем за те же 2–4 недели, и почти всегда есть в наличии. По данным Stock Index, обеспеченность дженериков в аптеке составляет 85–95% времени, тогда как у оригинаторов этот показатель может падать до 50–70%.

Для аптеки это критично. Товар, который продается быстрее и почти не выпадает из наличия, выигрывает автоматически. Оригинальные бренды, которые могут «зависать» до 8 недель и при этом периодически отсутствовать, постепенно вытесняются без прямого решения, просто за счет экономики полки.

«Аптека не принимает стратегических решений «вытеснить оригинатор». Она просто работает с тем, что быстрее продается и стабильно поставляется. В этом смысле дженерики выигрывают за счет операционной эффективности», — подчеркивает Соловьева.

В сегменте антибиотиков дженерики усиливают позиции за счет доступности и надежности поставок. Здесь особенно чувствительна дефектура: если препарат нужен сегодня, его отсутствие означает потерю продажи. Данные показывают, что у дженериков уровень дефектуры (т.е. отсутствия в аптеках) держится в диапазоне 5–15%, то есть они доступны 85–95% времени. У оригинаторов этот показатель может достигать 30–50%, фактически препарата нет в половине случаев.

В такой ситуации даже при назначении по бренду происходит вынужденное переключение. И как только пациент один-два раза успешно использует дженерик, возврат к оригиналу становится редкостью. Рынок закрепляет новое поведение. «Дефектура — один из самых недооцененных факторов. Как только препарат начинает отсутствовать хотя бы в 20–25% случаев, потребитель быстро переключается на альтернативу. И чаще всего это необратимый процесс», — отмечает Соловьева.

В терапии диабета и других эндокринных заболеваний изменения идут медленнее, но логика остается той же. Здесь выше барьер доверия, но еще выше требования к стабильности. По таким молекулам, как метформин, дженерики уже заняли значительную долю. И снова решающим фактором становится не только цена, хотя разница в 2–5 раз сохраняется, а предсказуемость наличия. Когда препарат нужен постоянно, даже 20–25% дефектуры становятся критическими. Stock Index констатирует: как только показатель отсутствия начинает превышать этот порог, пациент начинает искать альтернативу, и чаще всего находит ее среди дженериков.

Есть категории, где оригинаторы все еще доминируют. Это онкология, биотехнологические препараты, сложные формы. Здесь доля оригиналов сохраняется на уровне 70–80%. Но это не признак устойчивости, а скорее показатель стадии рынка. В этих сегментах пока мало игроков, ниже конкуренция, выше барьеры входа. Stock Index фиксирует характерные признаки: одновременно низкую пенетрацию и высокую дефектуру — то есть рынок еще не насыщен.

Быстрее всего оригинальные препараты теряют позиции там, где совпадают три условия: массовый спрос, длительное применение и отсутствие заметной разницы в восприятии эффективности. В этот момент начинают работать четыре ключевые метрики, которые фиксирует Stock Index. Дженерики дешевле в 2–5 раз, представлены в 80–90% аптек против 40–55% у оригинаторов, продаются за 2–4 недели вместо 8+ и доступны 85–95% времени против 50–70%. Именно это сочетание делает их не просто альтернативой, а новой нормой.

Сегодня дженерики вытесняют оригиналы не потому, что они «лучше» в клиническом смысле. Они лучше встроены в экономику рынка. Быстрее оборачиваются, реже выпадают из поставок и почти всегда есть в аптеке.

«Цена — это только входной билет. Выигрывает тот, кто обеспечивает присутствие на полке, быструю оборачиваемость и низкую дефектуру. Это и есть новая конкуренция на фармрынке. Именно поэтому в кардиологии, гастроэнтерологии, обезболивании и антибиотиках дженерики превалируют. А в более сложных сегментах, это лишь вопрос времени, когда те же цифры начнут менять расстановку сил», — резюмирует Дарья Соловьева.

