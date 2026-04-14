Адвокат рассказал, что делать, если вы случайно убили человека, чтобы не намотать себе срок

Если вы оказались в ситуации, когда причинили смерть другому человеку, важно действовать максимально осторожно, чтобы не усугубить положение и обеспечить себе возможность справедливого разбирательства, рассказал «Газете.Ru» руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

Эксперт обращает внимание на правильное употребление терминов: убийство в уголовном праве — это умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ), а в случае, если смерть наступила по неосторожности или в результате превышения пределов необходимой обороны, это квалифицируется иначе. Например, причинение смерти по неосторожности регулируется ст. 109 УК РФ.

Адвокат подчеркивает, что слово «убийство» не стоит использовать при общении с правоохранительными органами или экстренными службами. Дело в том, что в общественном сознании оно может восприниматься как синоним любой смерти, но в правовом поле имеет строгое значение. Некорректное употребление термина может создать проблемы при дальнейшем расследовании.

«Если произошло причинение смерти, то оказывать первую помощь следует только если вы обладаете необходимыми знаниями и навыками. Неправильные действия могут усугубить состояние пострадавшего и затруднить установление причин смерти. Немедленно вызовите скорую и экстренные службы, коротко сообщите адрес и состояние пострадавшего, например, «человек не двигается, не дышит, срочно приезжайте». Не пытайтесь что-либо делать с его телом и воздержитесь от развернутых пояснений о том, что произошло: не нужно рассказывать историю инцидента или давать какие-то дополнительные детали», — делится адвокат.

Он продолжает: «Ни в коем случае не скрывайтесь с места происшествия. Покидание места события может быть расценено правоохранительными органами как косвенное признание вины, даже если в ваших действиях нет состава преступления. Такие дела находятся на особом контроле, и вероятность того, что вас найдут, очень высока: современные технологии — видеофиксация, генетическая экспертиза — позволяют эффективно устанавливать всех лиц, присутствовавших на месте происшествия».

Отдельное внимание адвокат обращает на то, что до приезда сотрудников полиции нельзя перемещать никакие предметы, трогать тело пострадавшего, замывать следы и изменять обстановку. Это может помешать проведению экспертиз, в том числе ситуационных, которые помогут установить правду.

«Если смерть наступила в результате самообороны, искажение обстановки может затруднить доказательство того, что ваши действия укладывались в пределы необходимой обороны», — отмечает адвокат.

«Когда сотрудники полиции и экстренные службы приедут, не давайте развернутых показаний или комментариев — ни под протокол, ни на видео — до приезда адвоката, продолжает эксперт. Дело в том, что в состоянии шока легко сказать что‑то, что впоследствии может быть истолковано не в вашу пользу. Ведите себя максимально вежливо, но сразу сообщите, что все показания будете давать только после консультации с адвокатом. Это не попытка избежать ответственности, а стремление избежать неправильной квалификации действий».

Следователь обязан разъяснить вам все права до начала вопросов и зафиксировать это в протоколе; если этого не произошло, спокойно напомните об этом и попросите внести запись: «Права не были разъяснены».

Немедленно обратитесь к квалифицированному адвокату. Он поможет правильно выстроить линию защиты, оспорит недопустимые доказательства, заявит необходимые ходатайства — например, о назначении экспертиз — и обеспечит соблюдение ваших прав в ходе следствия и суда. Не подписывайте никаких документов, не посоветовавшись с юристом: любые ваши действия или заявления могут быть использованы в качестве доказательств.

«Помните, что исход дела будет зависеть от множества факторов: обстоятельств происшествия, доказательств, позиции следствия и защиты, а также от того, насколько грамотно вы будете действовать с первого момента», — заключает адвокат.

