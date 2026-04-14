В России изменились правила подсчета стажа при назначении пенсий

РИА Новости: изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий
В России произошли изменения в правилах подсчета стажа для назначения страховых пенсий, которые касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа. Об этом сообщило РИА Новости.

Теперь при расчете страхового стажа будут учитываться периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет наряду с периодами трудовой деятельности. Ранее существовало ограничение, согласно которому такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. Это требование было отменено.

Таким образом, если раньше учитывался декретный отпуск максимум для четырех детей, то теперь будет засчитываться весь срок ухода за детьми до 1,5 года. Это нововведение позволит увеличить размеры пенсий для родителей, имеющих пятеро и более детей.

Параллельно уточнили правила учета стажа работы в сельском хозяйстве. Этот стаж дает право на надбавку к страховым пенсиям по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и проработавших в аграрном секторе не менее 30 лет. Ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется даже при переезде пенсионера в город. Теперь в «сельский» стаж также будут включаться все периоды ухода за детьми до 1,5 года без ограничений.

Кроме того, был изменен порядок учета стажа для родителей близнецов. При многоплодной беременности в стаже будет суммироваться фактическое время отпуска по уходу за каждым из детей. Например, если один из родителей находился в декрете с двойней, то ему засчитают три года стажа. Если родились тройняшки — максимум 4,5 года, а если в семье появилось четверо детей и родитель находился в отпуске до достижения ими полутора лет, то ему будет засчитано шесть лет. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа в этом случае также нет.

Ранее в Госдуме рассказали о повышенных пенсиях в мае.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

