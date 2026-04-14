Инфоцыгане в России стали аккуратнее и тише после судов над блогерами

Инфоцыгане в России никуда не пропали после громких судов над блогерами. Иллюзия очищения рынка красивая, но не очень честная: никакого массового отрезвления не происходит. Напротив, они подстроились, рассказал «Газете.Ru» Николай Немков — управляющий партнер юридической компании «Консультант», практикующий юрист.

«После громких дел продавцы пустых обещаний не исчезли. Они сменили упаковку, приглушили тон и стали действовать осторожнее. Раньше обещание звучало почти без маскировки: купи курс и скоро у тебя будут деньги, новый статус и совсем другая жизнь. Сейчас та же пустота подается аккуратнее. Вместо прямого захода появляются клубы, закрытые сообщества, стратегические встречи, сопровождение, наставничество, доступы к базе знаний и прочие солидные вывески. Суть, впрочем, прежняя. Человеку продают ожидание рывка, а выдают набор общих формулировок, затянутые созвоны и материалы, собранные кое-как», — объяснил он.

Главная перемена в том, что обман стал не таким прямолинейным. Сегодня реже лгут одной фразой. Чаще лгут всей архитектурой продажи.

«Конструкция выстроена так, чтобы в нужный момент можно было развести руками и сказать, что никто ничего не обещал. Например, клиенту дали доступ, информацию, среду, возможность, общение. Формально звучит чисто. По сути это та же манипуляция, только гораздо аккуратнее собранная. И именно поэтому она опаснее. Грубую подделку заметить проще. Здесь же все устроено так, чтобы потребитель изначально оказался в проигрышной позиции», — сказал юрист.

На практике это выглядит вполне узнаваемо.

«Продукт режут на части: вход отдельно, подписка отдельно, чат отдельно, личная работа отдельно. Иногда еще и отдельный невозвратный платеж за сам факт допуска. Дальше включается оферта, в которой услуга считается оказанной почти сразу, нередко в момент открытия личного кабинета. Даже если человек зашел один раз, увидел пустоту и понял, что заплатил ни за что. Параллельно деньги могут идти по нескольким контурам через ИП, самозанятых, агентские договоры и другие схемы, из-за которых пострадавшему потом еще надо понять, кому вообще предъявлять претензию. И это не все. Публичная реклама стала заметно стерильнее. Самые рискованные обещания давно ушли в переписку, вебинары, личные созвоны и голосовые сообщения менеджеров. На сайте обычно все прилично. Настоящая продажа происходит уже после», — поделился он.

Тема с донатами, криптой и серыми переводами тоже есть, эксперт отмечает: это не универсальная модель. Для массового инфобизнеса по-прежнему удобнее обычные платежи, рассрочки, кредиты и автоплатежи. Там проще масштаб, понятнее воронка и банально больше денег. А вот криптовалюта и прочие мутные способы оплаты чаще всплывают там, где сам продавец заранее понимает токсичность предложения и старается сделать возврат максимально сложным.

«Жанр успешного успеха тоже никуда не исчез. Он просто стал выглядеть респектабельнее. Теперь реже обещают конкретную сумму с нуля. Вместо этого звучат более скользкие формулы: показать систему, дать рабочую модель, помочь выйти на следующий уровень, поделиться кейсами учеников. Юридически все это осторожнее. По смыслу ничего не изменилось. Как и раньше, продают не услугу, а надежду. Только раньше это кричало с баннера, а теперь говорит спокойным деловым голосом», — поделился юрист.

Многие до сих пор недооценивают и риски для таких проектов. Кажется, будто максимум им грозит раздраженный интернет и несколько возвратов.

«На деле опасность в другом — они накапливаются. Один клиент требует деньги назад. Другой пишет жалобу. Третий пытается оспорить кредит. Четвертый отправляет рекламу на проверку. Пятый начинает разбираться, кто вообще исполнитель и по каким реквизитам ушли средства. Когда такие истории складываются в массив, у любого красивого эксперта быстро заканчивается ощущение полной безопасности. Потому что давление идет сразу с нескольких сторон: потребительские споры, претензии, проверки рекламы, вопросы к платежам, налоговые риски. А иногда и куда более серьезные последствия. Ошибка таких игроков в том, что они слишком верят в магию хитро составленной оферты», — считает он.

По прогнозу юриста, этот рынок не исчезнет. Полностью в подполье он тоже не уйдет. Нормальные игроки продолжат обеляться. Будут точнее прописывать предмет услуги, делать внятные условия возврата, работать через понятные договоры и соблюдать требования там, где это действительно обязательно. А серый сегмент продолжит маскироваться под экспертные клубы, сообщества и менторские форматы. То есть само явление никуда не делось. Оно просто поменяло костюм.

«И в этом вся проблема. Сегодня опасен не самый шумный коуч, который кричит лозунгами из прошлого. Гораздо опаснее спокойный и собранный продавец пустоты. У него приличный сайт, аккуратная коммуникация, хороший юрист и очень скользкие документы», — резюмировал он.

