В Самарской области пропала трехлетняя девочка

Волонтеры ищут трехлетнюю девочку, которая пропала 13 апреля в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропала девочка, 3 года, д. Сухарь Матак, Исаклинский район, Самарская область. С 13 апреля 2026 года ее местонахождение неизвестно», — отмечается в сообщении.

Отряд «ЛизаАлерт» развернул в деревне Сухарь Матак штаб, где регистрирует поисковые группы и выдает оборудование. На текущий момент задействованы более 200 добровольцев, среди которых как опытные участники отряда, так и местные жители. Поисковики осматривают деревню и прилегающие территории, прочесывают лес и берега водоемов, патрулируют дороги и трассы, а также размещают ориентировки с фотографией ребенка в ближайших населенных пунктах.

Мероприятия ведутся совместно с сотрудниками МВД, МЧС и ГИБДД, а также при поддержке местных властей. Отряд планирует использовать беспилотные летательные аппараты для поиска ребенка.

На днях в посольстве РФ сообщили, что мексиканские власти препятствуют возвращению на родину 17-летней россиянки Кристины Романовой. Девушка могла быть похищена органами опеки, связанными с преступным картелем. Кроме того, с сентября 2025 года дипломатам отказывают в консульском доступе к подростку. Такое действие в посольстве расценили как нарушение международных норм. Мать Кристины рассказала, что ее дочь незадолго до похищения пытались убедить сбежать из дома. Девушка исчезла в 2024 году, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Что случилось с Кристиной в Мексике и где она сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пропавшую 30 лет назад девочку-подростка нашли живой.