В Самарской области пропала трехлетняя девочка

Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут пропавшую в Самарской области трехлетнюю девочку
ФГБУ «Роспатриотцентр»

Волонтеры ищут трехлетнюю девочку, которая пропала 13 апреля в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропала девочка, 3 года, д. Сухарь Матак, Исаклинский район, Самарская область. С 13 апреля 2026 года ее местонахождение неизвестно», — отмечается в сообщении.

Отряд «ЛизаАлерт» развернул в деревне Сухарь Матак штаб, где регистрирует поисковые группы и выдает оборудование. На текущий момент задействованы более 200 добровольцев, среди которых как опытные участники отряда, так и местные жители. Поисковики осматривают деревню и прилегающие территории, прочесывают лес и берега водоемов, патрулируют дороги и трассы, а также размещают ориентировки с фотографией ребенка в ближайших населенных пунктах.

Мероприятия ведутся совместно с сотрудниками МВД, МЧС и ГИБДД, а также при поддержке местных властей. Отряд планирует использовать беспилотные летательные аппараты для поиска ребенка.

