Прибалтику уличили в подстраивании своего неба под задачи НАТО

Эксперт Панкратов: небо Прибалтики настраивается под задачи НАТО
Johanna Geron/Reuters

Воздушное пространство стран Балтии активно используется для адаптации региона к задачам натовской противовоздушной системы вблизи границ России. Такое мнение выразил член экспертного совета «Офицеров России», заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы и бывший депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов в интервью ТАСС.

Панкратов обратил внимание на введенные Латвией ограничения на полеты в ночное время вдоль границы с Россией и Беларусью.

«Ночное ограничение полетов на высотах до шести тысяч метров вдоль границы с Россией и Беларусью вводится «ради безопасности». Но фактическая логика иная: это технологическая настройка региона под задачи натовской противовоздушной системы в зоне постоянного мониторинга России», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что такая зона становится «площадкой для тестирования систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки», а также может использоваться как транзитный коридор для беспилотников без формального запуска с территории НАТО. Он добавил, что именно в этой «стерилизованной» зоне был зафиксирован украинский беспилотник в конце марта.

По словам Панкратова, ограничения вдоль латвийской границы вводятся по запросу НАТО.

«Прибалтика в текущем формате уже не является участником региональной безопасности; она превращена в технический модуль США, обслуживающий интересы внешнего оператора в войне на истощение против России», — резюмировал эксперт.

Ранее эксперт заявил, что Россия может сбивать дроны Украины над странами Балтии, а затем нанести удары по их важным объектам.

 
