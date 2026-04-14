В США назвали срок прекращения контроля над Венесуэлой

Райт: контроль над Венесуэлой может прекратиться при Трампе
Контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может завершиться в течение срока полномочий президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что это произойдет при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет», — отметил Райт.

Президент Трамп ранее подчеркивал, что США намерены оставаться «политическим хозяином Венесуэлы» на протяжении многих лет. Он также указал, что восстановление «заброшенного» нефтяного сектора страны может занять несколько лет. В то же время Трамп заверил, что США смогут быстро восстановить экономику Венесуэлы. Тем не менее, американские нефтяные компании требуют от властей США серьезных гарантий перед тем, как осуществлять крупные инвестиции в венесуэльскую экономику.

7 апреля Трамп заявил о желании возглавить Венесуэлу после окончания его полномочий на посту президента США.

Ранее Венесуэла доставила в США золото на $100 млн.

 
