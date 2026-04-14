Названы регионы России, где пенсии неработающих превышают 30 тысяч рублей

Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров превышает 30 тыс. рублей в 13 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Социальный фонд РФ.

В число таких субъектов вошли Хабаровский край (30 тыс.), Карелия (31,5 тыс.), Архангельская область (32,4 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутия (34,3 тыс.), Сахалинская область (34,8 тыс.), Мурманская область (35,3 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (37,7 тыс.), Ханты-Мансийский АО (38,2 тыс.), Магаданская область (39 тыс.), Камчатский край (39,3 тыс.), Ненецкий АО (39,8 тыс.) и Чукотский АО (43,7 тыс.).

В целом по стране средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил 25,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 1,8 тыс. рублей.

На днях сообщалось, что в России разрыв между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам в феврале превысил 23 тыс. рублей. Согласно данным Соцфонда, максимальный средний размер пенсии отмечается на Чукотке. Здесь он составил 41 943 рубля. Минимальный размер зафиксирован в Дагестане, где пенсионеры в среднем получили в феврале 18 615 рублей.

В апреле профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что на пенсию в 500 тыс. руб. в России могут рассчитывать только космонавты и летчики-испытатели.

Ранее россиян предупредили, что работа после выхода на пенсию станет нормой.

 
