Иран потребовал компенсации ущерба от пяти стран Ближнего Востока

Иран потребовал, чтобы пять арабских стран выплатили компенсации за «соучастие» Израилю и США в войне против него. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит агентство Tasnim.

«Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — сказал дипломат.

Он отметил, что указанные государства, по мнению иранской стороны, «стали соучастниками Израиля и США в их войне против Ирана», тем самым нарушив свои обязательства перед Тегераном. При этом Иравани не уточнил, какие именно действия этих стран Иран расценивает как «соучастие» в конфликте.

8 апреля агентство Fars сообщило со ссылкой на источник, знакомый с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия, что ущерб, причиненный Ирану в ходе войны с США и Израилем, будет компенсирован из создаваемого специального инвестиционного фонда. О структуре и формах управления этим фондом информации нет.

По данным журналистов, Иран в будущем намерен взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив, а часть налогов с этого будет направлена на программы восстановления разрушенных во время конфликта объектов.

Ранее США предупредили Иран о последствиях в случае дальнейшей блокировки Ормузского пролива.