Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Иран потребовал компенсации ущерба от пяти стран Ближнего Востока

Alaa Al-Marjani/Reuters

Иран потребовал, чтобы пять арабских стран выплатили компенсации за «соучастие» Израилю и США в войне против него. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит агентство Tasnim.

«Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — сказал дипломат.

Он отметил, что указанные государства, по мнению иранской стороны, «стали соучастниками Израиля и США в их войне против Ирана», тем самым нарушив свои обязательства перед Тегераном. При этом Иравани не уточнил, какие именно действия этих стран Иран расценивает как «соучастие» в конфликте.

8 апреля агентство Fars сообщило со ссылкой на источник, знакомый с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия, что ущерб, причиненный Ирану в ходе войны с США и Израилем, будет компенсирован из создаваемого специального инвестиционного фонда. О структуре и формах управления этим фондом информации нет.

По данным журналистов, Иран в будущем намерен взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив, а часть налогов с этого будет направлена на программы восстановления разрушенных во время конфликта объектов.

Ранее США предупредили Иран о последствиях в случае дальнейшей блокировки Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!