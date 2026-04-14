Житель Германии два года держал сына взаперти в фургоне

Hannibal Hanschke/Reuters

В немецком городе Хагенбах полиция спасла девятилетнего мальчика, который два года находился в заточении в фургоне под контролем собственного отца. Об этом сообщило издание Metro.

Найденный полностью раздетым, мальчик был не в состоянии ходить и находился в куче мусора. Лишенный доступа к туалету и элементарным гигиеническим условиям, он, по утверждениям полицейских, был вынужден мочиться в бутылки, а испражняться — в пакеты.

Как сообщили представители полиции, соседи периодически слышали детский плач из фургона. Однако отец ребенка уверял их, что внутри находится кот.

В качестве мотива своих действий подозреваемый назвал желание уберечь сына от своей 37-летней партнерши, которая, по его словам, намеревалась поместить мальчика в психиатрическую клинику, несмотря на отсутствие каких-либо расстройств у ребенка.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей. Отцу ребенка предъявлены обвинения в похищении и жестоком обращении. Кроме того, под опеку социальных служб переданы 12-летняя сестра пострадавшего мальчика и десятилетняя дочь его сожительницы. По предположениям полиции, женщина была осведомлена о происходящем, однако предпочла не сообщать о преступлении.

Ранее во Франции отец посадил девятилетнего сына в фургон и продержал взаперти больше года.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!