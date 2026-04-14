Стало известно, сколько стоит один пенсионный балл в 2026 году

Экономист Балынин: один пенсионный балл стоит более 71 тыс. рублей в 2026 году

Россияне могут купить один год страхового стажа и 1,090 индивидуальных пенсионных коэффициентов за 71 525,52 рубля в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, максимальный размер добровольного взноса на пенсию в 2026 году составляет 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит сформировать один год страхового стажа и 8,720 ИПК, уточнил эксперт.

«Годом ранее минимальный размер взноса за полный 2025 год составлял 59 241,60 рубля (позволяло сформировать 0,975 ИПК), максимальный — 47 3932,80 рубля (позволяло сформировать 7,799 ИПК). Благодаря высоким темпам увеличения МРОТ максимально возможный размер формируемых ИПК за счет добровольных взносов увеличился с 7,799 до 8,720 ИПК. Купить ИПК могут самозанятые, граждане, работающие за пределами РФ, неработающие россияне. Для покупки ИПК нужно подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в Социальный фонд», — отметил экономист.

По его словам, информация на счете россиян отобразится автоматически — никакие подтверждения подавать не нужно. Данные поступят до 1 марта года, следующего за годом внесения добровольных платежей. То есть если в 2026 году внести платежи в рамках добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, то информация отобразится до 1 марта 2027 года. Чтобы осуществить проверку данных, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуг» и посмотреть на отраженные сведения: до 1 марта 2026 года уже отразилась вся информация в части внесенных в 2025 году платежей.

