Война США и Израиля против Ирана
Вэнс подвел итог операции США в Иране

Вэнс: США достигли всех целей в Иране и могут сворачивать военную операцию
Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты выполнили все свои задачи в отношении Ирана и теперь могут приступить к завершению конфликта. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — подчеркнул он.

Вэнс отметил, что предпочел бы завершить конфликт через успешные дипломатические переговоры.

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Что касается сроков следующего раунда переговоров, Вэнс отметил, что этот вопрос следует адресовать иранской стороне, добавив: «теперь мяч на их стороне».

В ходе ирано-американских переговоров ключевыми вопросами стали вопросы безопасности Ормузского пролива, компенсации за военные потери, разблокирование иранских финансовых активов, а также выработка долгосрочного и всеобъемлющего соглашения о прекращении военных действий в регионе. Тегеран обозначил четкую позицию: выполнение этих условий является обязательным для достижения окончательной договоренности.

Ранее Вэнс предупредил Иран о последствиях в случае дальнейшей блокировки Ормузского пролива.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!