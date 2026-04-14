Почему мужчины в два раза чаще сталкиваются с болезнью Паркинсона, объяснил врач

Мужчины заболевают в 1,5–2 раза чаще женщин. Основным протекторным фактором женского пола считается гормон эстроген, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Андрей Чурилов.

«Мужчины заболевают в 1,5–2 раза чаще женщин. Механизм такой: эстрогены обладают нейропротекторным действием, модулируя синтез и обратный захват дофамина, снижая окислительный стресс и нейровоспаление. Исследования показывают, что более длительный репродуктивный период (поздняя менопауза) ассоциирован с более низким риском развития болезни Паркинсона. Обычно средний возраст начала заболевания в мире составляет 60–65 лет. В России показатели идентичны общемировым, однако у женщин симптомы статистически значимо дебютируют на 2,1–3 года позже, чем у мужчин, что вновь подтверждает гипотезу о защитной роли половых гормонов до наступления менопаузы», — рассказал Чурилов.

Причем, по его словам, есть и гендерные различия в симптоматике и диагностике.

Так, у женщин превалируют депрессия, тревога и болевые синдромы. У мужчин — сексуальная дисфункция и нарушения фазы сна с быстрыми движениями глаз.

«Мужчины чаще дебютируют с ригидности и нарушения осанки. Характерно более выраженное снижение когнитивных функций на ранних этапах. Женщины чаще предъявляют жалобы на тремор как на первый симптом. Но из-за «мягкого» начала с тремора или депрессивных эпизодов женщинам чаще ошибочно диагностируют иные состояния, что может откладывать назначение леводопы. Однако прогноз у женщин в плане сохранности когнитивных функций часто благоприятнее», — заметил врач.

