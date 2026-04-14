Уголь из России в западных портах подорожал на 4–10%

Российский уголь в западных портах подорожал до $73–85 за тонну
Увеличение торговой активности Турции и снятие навигационных ограничений в Балтийском регионе способствовали росту цен на российский уголь в западных портах на 4–10%. Эксперты предполагают, что с развитием ситуации на Ближнем Востоке стоимость и объемы поставок угля из России в Турцию могут возрасти, пишет «Коммерсантъ».

По данным NEFT Research, цены на российский энергетический уголь с калорийностью 6000 ккал за килограмм в западных портах увеличились на 4,2–9,8% за неделю к 3 апреля. В частности, в портах Балтики котировки достигли $73,1 за тонну, а в Тамани — $85,1 за тонну (FOB). С начала года цены выросли на 10,8 и 12,6% соответственно, а в годовом исчислении — на 10,6 и 14,4%.

Аналитики связывают повышение цен на российский уголь с активизацией торгов в Турции. Согласно их данным, на турецком рынке предложения превышали $100 за тонну на условиях CIF (включая стоимость страховки и фрахта), тогда как для покупателей приемлемым был диапазон $96–98 за тонну. Также отмечается, что снятие навигационных ограничений в Балтике оказало положительное влияние на котировки.

Ранее российские экспортеры коксующегося угля отказывались от контрактов из-за убытков, связанных с логистикой.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!