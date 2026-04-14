Лавров заявил о готовности помочь в разрешении иранского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого подтвердил готовность России содействовать разрешению кризиса, связанного с Ираном. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса», — указали в дипломатическом ведомстве.

Арагчи поделился с Лавровым подробностями ирано-американских переговоров, состоявшихся 11 апреля в Исламабаде. Российская сторона, по информации МИД, приветствовала настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск решений, которые помогут устранить причины конфликта и достичь долгосрочной стабильности в регионе.

Кроме того, Лавров выразил свои искренние соболезнования Арагчи в связи с кончиной бывшего главы иранского МИД и руководителя Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаля Харрази.

Ранее глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде.

 
