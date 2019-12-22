Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

Полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин. После проверки их документов выяснилось, что они из Сирии. Один из них был связан с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), а другой — разыскивался США.

«В результате рождественский рынок был очищен по соображениям безопасности», — отмечает издание.

По словам источников, у мужчин могло быть с собой взрывное устройство. В настоящее время правоохранители проверяют рынок на наличие подозрительных вещей.

Стоит отметить, что официальной информации о предотвращении теракта пока нет.

В 2016 году на площади Брайтшайдплац на рождественской ярмарке произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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