Стало известно о самоубийстве администратора популярного военного Telegram-канала

Администратор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов покончил с собой. Об этом сообщил известный военный блогер Борис Рожин (Colonel Cassad).

Он пояснил, что Земцов был летчиком ударного вертолета Ка-52 и имел воинское звание гвардии старшего лейтенанта. Офицер совершил самоубийство на фоне конфликта на службе, обвинений в дискредитации армии, а также проблем в семье.

В настоящее время подписчиками канала «Воевода вещает» являются 166 тысяч человек.

В феврале 2024 года покончил с собой российский военкор Андрей Морозов («Мурз»). В предсмертной записке блогер написал, что не видит смысла бороться дальше теми средствами, которые ему доступны, поскольку они исчерпаны и потеряли эффективность. «Мурз», обращаясь к соратникам, призвал завершить конфликт с Украиной полной военной победой над всеми, кто выступит с оружием против России. Он попросил похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской народной республике рядом с солдатами батальона «Призрак».

Ранее сотрудник «Крестов» покончил с собой на рабочем месте.