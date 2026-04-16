Госдума отклонила инициативу КПРФ о Знамени Победы

Госдума не поддержала законопроект о поднятии копии Знамени Победы в школах

Госдума 15 апреля отклонила законопроект КПРФ о поднятии копии Знамени Победы в школах по случаю памятных дат и дней боевой славы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Соавтор инициативы депутат Денис Парфенов пояснил, что поднимать в школах вместе с государственным флагом России копию Знамени Победы предлагается в начале тех недель, на которые выпадают памятные даты и дни боевой славы, связанные с Великой Отечественной войной. В ситуации, когда стратегические противники России на государственном уровне целенаправленно ведут работу по демонтажу памяти о Второй мировой войне. Поэтому необходимо дать молодежи четкий ориентир при помощи Знамени Победы, которое является идейной и духовной броней российского народа.

Парфенов подчеркнул, что законопроект получил поддержку в нескольких министерствах и предложил придать ему статус межфракционного.

В свою очередь, выступивший с содокладом глава комитета по обороне Андрей Картаполов назвал идею здравой, но не доведенной до конца ее авторами, и поэтому предложил отклонить законопроект КПРФ.

В итоге за законопроект проголосовали лишь депутаты-коммунисты. Остальные фракции не приняли участия в голосовании.

9 мая стало известно, что в Донецкой народной республике развернули самое большое Знамя Победы в мире.

Ранее Путину показали Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом.