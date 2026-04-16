Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Госдума отклонила инициативу КПРФ о Знамени Победы

РИА Новости

Госдума 15 апреля отклонила законопроект КПРФ о поднятии копии Знамени Победы в школах по случаю памятных дат и дней боевой славы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Соавтор инициативы депутат Денис Парфенов пояснил, что поднимать в школах вместе с государственным флагом России копию Знамени Победы предлагается в начале тех недель, на которые выпадают памятные даты и дни боевой славы, связанные с Великой Отечественной войной. В ситуации, когда стратегические противники России на государственном уровне целенаправленно ведут работу по демонтажу памяти о Второй мировой войне. Поэтому необходимо дать молодежи четкий ориентир при помощи Знамени Победы, которое является идейной и духовной броней российского народа.

Парфенов подчеркнул, что законопроект получил поддержку в нескольких министерствах и предложил придать ему статус межфракционного.

В свою очередь, выступивший с содокладом глава комитета по обороне Андрей Картаполов назвал идею здравой, но не доведенной до конца ее авторами, и поэтому предложил отклонить законопроект КПРФ.

В итоге за законопроект проголосовали лишь депутаты-коммунисты. Остальные фракции не приняли участия в голосовании.

9 мая стало известно, что в Донецкой народной республике развернули самое большое Знамя Победы в мире.

Ранее Путину показали Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!