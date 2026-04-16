Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

В Сочи включили системы оповещения из-за атаки БПЛА

Аэропорт Сочи ограничил полеты на фоне беспилотной опасности
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи включили системы оповещения. Об этом написал в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин в 3:02.

Чиновник предупредил жителей, что нельзя прятаться в автомобилях и у стен многоэтажек. На улице можно укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Мэр напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено.

На этом фоне в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты самолетов. Пост Росавиации тоже опубликован в 3:02. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность рейсов.

В ночь на 16 апреля дроны атаковали Севастополь. Средства ПВО уничтожили четыре воздушные цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе. Власти призвали горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
