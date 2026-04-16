В Сочи включили системы оповещения из-за атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи включили системы оповещения. Об этом написал в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин в 3:02.

Чиновник предупредил жителей, что нельзя прятаться в автомобилях и у стен многоэтажек. На улице можно укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Мэр напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено.

На этом фоне в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты самолетов. Пост Росавиации тоже опубликован в 3:02. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность рейсов.

В ночь на 16 апреля дроны атаковали Севастополь. Средства ПВО уничтожили четыре воздушные цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе. Власти призвали горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.