Россиян предупредили, за какие долги могут не выпустить за границу в 2026 году

Юрист Боднар: запретить выезд за границу могут при долге от 10 тыс. рублей

По закону приставы имеют право ограничить должнику выезд за границу, если сумма долга достигла определенного порога. 10 тыс. рублей — если долг связан с личными требованиями, например с алиментами. 30 тыс. рублей — по всем остальным долгам, например по кредитам.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Боднар — юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

«Причем порог в 30 тыс. рублей может снизиться до 10 тыс., если должник не заплатил в течение двух месяцев после того, как должен был это сделать добровольно», — пояснила она.

По словам эксперта, ограничение может инициировать как сам пристав, так и кредитор.

«Но важно понимать: это право приставов, а не обязанность. На практике они сильно загружены, и не всегда доходят руки до вынесения такого постановления, особенно если долг небольшой, а взыскатель ведет себя пассивно. А вот если взыскатель активный — скажем, жена добивается алиментов — ограничение выезда накладывают быстро. И должник в таких случаях обычно очень оперативно погашает долг», — поделилась юрист.

Как отметила Боднар, проблема в том, что в открытой базе данных ФССП можно посмотреть только наличие исполнительных производств, но не сами ограничения на выезд. Информация о запретах иногда приходит на «Госуслуги», но обновляется база с задержками и не всегда точно.

«Поэтому самый надежный способ — посмотреть базу ФССП. Или лично прийти в тот отдел судебных приставов, где возбуждено производство, и напрямую спросить у пристава, есть ли ограничение. И важно помнить: даже если вы погасили все долги, информация между ФССП и пограничниками обновляется не мгновенно. Нужно время», — предупредила юрист.

Запрет, по словам эксперта, касается не только дальнего зарубежья, но и ближайших соседей: Белоруссии, Казахстана, Абхазии. Везде, где есть пункт пропуска через государственную границу, пограничники могут развернуть должника.

«При этом раньше случались ошибки, когда могли перепутать с тезкой, но сейчас их практически исключили. В исполнительных документах указывают не только фамилию, имя и отчество, но и дату рождения, место рождения, адрес, а также СНИЛС, ИНН, номер паспорта или водительского удостоверения. Этого достаточно, чтобы не перепутать даже полных тезок», — заявила она.

Ограничение на выезд снимают, когда исполнительное производство завершено или прекращено. Самый частый случай — оплата долга.

«Сейчас ФССП активно автоматизирует процесс. Специальная система сама учитывает оплату, проверяет ее на достаточность и автоматически снимает ограничение. С пограничниками информация обменивается в электронном виде. Это значительно ускорило и упростило процесс. Теперь не нужно подолгу сидеть в отделе приставов с квитанциями. И гораздо меньше проблем при пересечении границы, даже если долг погашен совсем недавно», — отметила юрист.

Кстати, как рассказала эксперт, среди многих ходит миф, что банкротам нельзя выезжать за границу.

«Это неправда. В стране уже почти 2,5 миллиона человек признаны банкротами — и вряд ли это было бы возможно, если бы все эти страшные последствия действительно существовали», — резюмировала она.

