Россиянам объяснили, почему опасно вводить четырехдневную рабочую неделю

В ФНПР сочли введение четырехдневной рабочей недели экономически опасным
Перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю пока нельзя, заявила ТАСС зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Она не считает такое нововведение ближайшей перспективой для РФ.

«Ее (четырехдневной рабочей недели. — «Газета.Ru») массовое введение в текущих условиях невозможно (хотя возможны локальные эксперименты) и было бы экономически опасно», — сказала эксперт.

В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики.

Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления. Глава парламентской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев не согласился с инициативой Дерипаски.

Ранее американцы поверили в фейк про обещанную президентом трехдневную рабочую неделю.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!