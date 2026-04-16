Россиянам объяснили, почему опасно вводить четырехдневную рабочую неделю

Перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю пока нельзя, заявила ТАСС зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Она не считает такое нововведение ближайшей перспективой для РФ.

«Ее (четырехдневной рабочей недели. — «Газета.Ru») массовое введение в текущих условиях невозможно (хотя возможны локальные эксперименты) и было бы экономически опасно», — сказала эксперт.

В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики.

Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления. Глава парламентской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев не согласился с инициативой Дерипаски.

Ранее американцы поверили в фейк про обещанную президентом трехдневную рабочую неделю.