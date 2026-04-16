Жители Кубани услышали «мерзкие звуки мопедов» в небе и увидели вспышки

SHOT: на Кубани произошла серия взрывов над Анапой, Туапсе и Геленджиком
Над Анапой, Туапсе и Геленджиком в Краснодарском крае произошла серия взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что регион атаковали дроны.

Местные жители рассказали, что слышали примерно 10 взрывов и «мерзкие звуки мопедов», а также видели яркие вспышки в небе на побережье Черного моря. Больше всего громких звуков раздавалось у Анапы, Туапсе и Геленджика.

На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 0:22 из соображений безопасности временно ограничили полеты.

До этого из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи включили системы оповещения. Власти предупредили жителей, что нельзя прятаться в автомобилях и у стен многоэтажек. На улице можно укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Мэр Андрей Прошунин напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
