Трамп раскрыл королю и королеве Нидерландов свое желание по Ирану

Во время частного обеда с королевской четой Нидерландов Виллемом-Александером и Максимой американский президент Дональд Трамп выразил желание завершить войну с Ираном как можно скорее. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Однако единственным способом вернуть Исламскую Республику за стол переговоров, по его мнению, является усиление давления на Тегеран.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. 11 апреля стороны не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде.

Спустя три дня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов сворачивать операцию. А на следующий день Трамп объявил о разблокировке Ормузского пролива. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Иран должен иметь право на мирную атомную энергетику.

