В петербургском офисе IT-компании RC Group прошли обыски

В офисе IT-компании RC Group в Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о невыплате зарплаты. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что совладельцем организации является бывший кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Мария Михайлова.

По данным издания, заявление на нее и других менеджеров компании написали экс-сотрудники RC Group. Работники утверждают, что им задерживали зарплату более чем на три месяца.

В марте сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор медиаменеджеру Александру Гладышеву по делу о вымогательстве.

По данным следствия, в мае–июне 2024 года он вместе с генеральным директором ООО «Оперативное Прикрытие» Кириллом Метелевым требовал у предпринимательницы Марии Михайловой 15 тыс. долларов. Женщина планировала участвовать в выборах губернатора от партии «Родина».

Ранее в редакции «Новой газеты» завершились обыски.